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Количество пассажирских направлений увеличилось в донском аэропорту Платов
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Количество пассажирских направлений увеличилось в донском аэропорту Платов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Количество пассажирских направлений с 29 до 40 увеличилось в международном аэропорту Платов. Такой результат получили по итогам работы за январь — июль 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«С 12 до 21 выросло количество маршрутов, связывающих Ростов с другими городами страны. Так, пассажиропоток в Екатеринбург вырос в 4,7 раза до 39 тысяч человек, в Сочи — до 29 тысяч пассажиров (+773%) и в Самару до 17,3 тысяч (+180%). Среди новых направлений — Казань, Уфа, Череповец, Нижний Новгород, Новосибирск, Элиста и другие города», — рассказали в аэропорту.
На международных маршрутах появилось еще 19 новых направлений: Алания, Даламан, Болонья, Бодрум, Батуми, Минск. Лидером стала Алания — туда за указанный период вылетели 74 тысяч человек.
Популярной стала и Грузия: в Тбилиси пассажиропоток вырос в 2,5 раза и составил 61,5 тысяч. На 72% больше отправились в Дубай, а это — 17 тысяч человек.
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