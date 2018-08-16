Количество пассажирских направлений увеличилось в донском аэропорту Платов 

Количество пассажирских направлений с 29 до 40 увеличилось в международном аэропорту Платов. Такой результат получили по итогам работы за январь — июль 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«С 12 до 21 выросло количество маршрутов, связывающих Ростов с другими городами страны. Так, пассажиропоток в Екатеринбург вырос в 4,7 раза до 39 тысяч человек, в Сочи — до 29 тысяч пассажиров (+773%) и в Самару до 17,3 тысяч (+180%). Среди новых направлений — Казань, Уфа, Череповец, Нижний Новгород, Новосибирск, Элиста и другие города», — рассказали в аэропорту.
На международных маршрутах появилось еще 19 новых направлений: Алания, Даламан, Болонья, Бодрум, Батуми, Минск. Лидером стала Алания — туда за указанный период вылетели 74 тысяч человек.