Стоимость авиабилетов с начала года в страны ближнего зарубежья выросла на 16%

По мнению аналитиков, цены на авиабилеты по заграничным направлениям выросли из-за укрепления курса зарубежных валют. Например, по состоянию на 13 августа 2018 года, евро стоил 76,7 руб., годом ранее — 70,3 руб. Дешевле всего слетать получится из столицы России Ереван (-10%) и Тбилиси (-5%). При этом в тройке самых популярных осенних направлений — Тбилиси, Кишинев и Ереван. Причем Тбилиси в прошлом году занимал вторую строчку рейтинга, Кишинев — первую, а на третьем месте был город Баку Грузия попадает в тройку любимых стран у россиян три последних года. В осенний топ-10 в 2018 году попал маршрут Москва — Самарканд (в 2017 году это направление было на 24 месте) и Москва — Минск (14 место в 2017 году), а исчезли из топа рейсы из Москвы в Алма-Ату и из Санкт-Петербурга в Кишинев.