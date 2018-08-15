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Туристический бум в Грузии: чем страна привлекает путешественников
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Туристический бум в Грузии: чем страна привлекает путешественников 

Мир24 1 час назад
Грузия переживает туристический бум. По данным Службы статистики Грузии, только в июле страну посетило более миллиона иностранных туристов. За последние пять лет турпоток в страну вырос почти вдвое. В прошлом году Грузию посетило около 7,5 млн иностранцев. До конца года Грузия намерена принять около 8 млн иностранных туристов. Большинство туристов, приезжающих в Грузию, — россияне. Чем вызван туристический бум в Грузии, «МИР 24» спросил у эксперта по вопросам туризма, профессора Грузинского университета Гиги Купарадзе.
Чем можно объяснить такой интерес туристов к Грузии?
Купарадзе: На мой взгляд, это нельзя объяснить одной причиной, тут несколько факторов. В основном это безопасность страны, которая привлекает иностранных туристов. Но наряду с этим те достопримечательности Грузии, которые всем известны, наше культурное наследие, наши природные богатства, гостеприимство грузинского народа, грузинская кухня и вино и прочее. И все-таки основное, на мой взгляд, безопасность.
В прошлом году доходы Грузии от туризма составили 2 млрд 700 млн долларов. В этом году власти рассчитывают, что доход составит 3 млрд Глядя на ситуацию из Тбилиси, ожидания эти насколько адекватны? Они завышены или занижены? Получится больше или меньше?
Купарадзе: Я думаю, что выйдет больше. Потому что, если в прошлом году было 2 млрд 700 млн, то сейчас перевалит за 3 млрд долларов. И это абсолютно нормально, потому что рост где-то 15-20%.
А власти что делают для увеличения турпотока?
Купарадзе: Департамент туризма проводит активную маркетинговую политику. У них достаточно средств для этого. Структура участвует в различных туристических ярмарках, международных выставках, делают информационные и пресс-туры для иностранных журналистов, снимают видеоролики, специалистов департамента проводят презентацию туристического потенциала Грузии в эфире крупнейших зарубежных телеканалов. И эта активность приносит свои результаты.
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