Есть миллион: в Грузии раскрыли туристическую статистику июля

Грузии — туристический бум. По данным Национальной службы статистики, только в июле страну посетило более миллиона иностранцев, большинство из них — россияне, передает телеканал «МИР 24».

Также сообщается, на что отдыхающие тратились. Оказалось, что основная часть денег уходила на питание и размещение. Следом идут развлечения и сувениры. Некоторые приезжие покупали драгоценности, но таких совсем мало.

Всего за второй квартал текущего года туристы пополнили бюджет Грузии почти на 800 миллионов долларов.

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