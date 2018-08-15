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Есть миллион: в Грузии раскрыли туристическую статистику июля
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Есть миллион: в Грузии раскрыли туристическую статистику июля 

Мир24 2 часа назад
В Грузии — туристический бум. По данным Национальной службы статистики, только в июле страну посетило более миллиона иностранцев, большинство из них — россияне, передает телеканал «МИР 24».
Также сообщается, на что отдыхающие тратились. Оказалось, что основная часть денег уходила на питание и размещение. Следом идут развлечения и сувениры. Некоторые приезжие покупали драгоценности, но таких совсем мало.
Всего за второй квартал текущего года туристы пополнили бюджет Грузии почти на 800 миллионов долларов.
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