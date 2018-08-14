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В очереди на грузино-российской границе
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В очереди на грузино-российской границе 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Российских туристов, которые путешествуют на автомобилях, предупредили о пробках на пути в Грузию. В многокилометровых очередях также простаивает грузовой транспорт
В летнее время протяженность гигантской очереди из автомобилей перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» с российской стороны на пути в Грузию достигает 5-6 километров. Проектная пропускная способность этого КПП составляет около 200 легковых и 180 грузовых автомобилей в сутки. Но в разгар туристического сезона через границу каждый день проходят около трех тысяч легковых и шестьсот грузовых автомобилей.
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