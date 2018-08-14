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Иностранцы смогут посетить Россию без визы
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Иностранцы смогут посетить Россию без визы 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
До конца года иностранные туристы, которые уже побывали на Чемпионате мира по футболу, смогут посетить Россию по паспорту болельщика. Соответствующий закон вступил в силу 14 августа.
Среди авторов закона, подготовленного по поручению Президента Владимира Путина, — спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех думских фракций. Президент во время своего выступления в Калининграде подчеркнул, что «паспорт болельщика» — исключительно российский опыт, который хотят перенять многие страны и международные организации.
Закон даёт возможность болельщикам из других стран, уже получившим паспорт болельщика, или «FANID», возможность многократного въезда в Россию.
По словам главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярёва, инициатива разработана по просьбам десятков тысяч болельщиков, которые обратились с просьбой предоставить им возможность вернуться в нашу страну.
В рамках Чемпионата мира по футболу паспорта болельщика получили почти 2 миллиона иностранных граждан из 195 государств.
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