Стало известно, куда москвичи поедут осенью 

Проанализировав оформленные с 1 сентября по 30 ноября 2018 года авиабилеты, эксперты туристического сервиса «Туту.ру» выяснили, куда поедут москвичи этой осенью. О результатах исследования сообщило РИА «Новости».
Большинство заказавших билеты на осень москвичей (14%), полетят отдыхать в Симферополь. Второе место занимает Сочи, третье — Анапа. В прошлом году тройка лидеров выглядела точно так же.
Из городов ближнего зарубежья наиболее привлекательными для москвичей в этом году стали Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения).