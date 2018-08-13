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Стало известно, куда москвичи поедут осенью
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Стало известно, куда москвичи поедут осенью 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Проанализировав оформленные с 1 сентября по 30 ноября 2018 года авиабилеты, эксперты туристического сервиса «Туту.ру» выяснили, куда поедут москвичи этой осенью. О результатах исследования сообщило РИА «Новости».
Большинство заказавших билеты на осень москвичей (14%), полетят отдыхать в Симферополь. Второе место занимает Сочи, третье — Анапа. В прошлом году тройка лидеров выглядела точно так же.
Из городов ближнего зарубежья наиболее привлекательными для москвичей в этом году стали Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения).
В Европе самыми популярными стали Бургас и Варна (Болгария), Рим (Италия) и Тенерифе (Испания).
В рейтинге стран дальнего зарубежья лидируют Тель-Авив (Израиль), Аталья и Стамбул (Турция). Год назад третьим в списке был Пхукет (Таиланд).
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