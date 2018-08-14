Тысячи российских туристов не смогли попасть на отдых в Грузию 

Чрезвычайная ситуация сложилась на российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс»— Казбеги" — тысячи россиян на своих машинах остановились у КПП с российской стороны, образовав очередь в несколько километров в направлении Владикавказа.
Как сообщает «Комерсант», чтобы пересечь границу туристам приходится ждать по 12 часов в очереди. Ситуацию затрудняет и то, что трасса Владикавказ-Тбилиси — единственная сухопутная магистраль, связывающая Россию с Арменией.
В администрации Казбегского района сообщили, что причиной возникшего коллапса стало резко возросшее число российских туристов (их количество стало рекордным за последние 12 лет, — прим. «РГ»), а также рост спроса на отдых в Грузии. Из-за возникшей ситуации правительство Северной Осетии призвало водителей легковых автомобилей изменить маршрут и добираться до территории Грузии через Азербайджан. Однако это на 1300 километров удлиняет дорогу, и многие туристы его выбирают неохотно.