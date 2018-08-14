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Россияне застряли в многокилометровой пробке на границе с Грузией
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Россияне застряли в многокилометровой пробке на границе с Грузией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» — «Казбеги» образовалась многокилометровая пробка из автомобилей россиян, решивших посетить Грузию.
Время ожидания в очереди составляет около 12 часов, несмотря на работу пограничных и таможенных служб в усиленном режиме, сообщает «Коммерсант».
Ситуация осложняется тем, что по автотрассе Владикавказ — Тбилиси обычно движется много большегрузов, так как это единственный сухопутный путь из России в Армению.
Затор на границе вынудил власти Северной Осетии предложить водителям альтернативу — ехать в Грузию через Азербайджан, что примерно на 1,3 тыс. км длиннее.
По словам сотрудника администрации Казбегского района Малхаза Шиолашвили, ажиотаж на КПП связан с тем, что серьезно выросло число российских туристов, решивших отдохнуть в Грузии. Он отметил, что «очередь сформировалась на российской стороне, а когда машина с туристами проезжает через границу, она свободно едет по Военно-Грузинской дороге».
На прошлой неделе МВД Грузии сообщало о том, что за семь месяцев 2018 года страну посетило более 890 тыс. россиян.
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