Россияне застряли в многокилометровой пробке на границе с Грузией

На российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» — «Казбеги» образовалась многокилометровая пробка из автомобилей россиян, решивших посетить Грузию

Время ожидания в очереди составляет около 12 часов, несмотря на работу пограничных и таможенных служб в усиленном режиме, сообщает «Коммерсант».

Армению. Ситуация осложняется тем, что по автотрассе Владикавказ Тбилиси обычно движется много большегрузов, так как это единственный сухопутный путь из России

Затор на границе вынудил власти Северной Осетии предложить водителям альтернативу — ехать в Грузию через Азербайджан , что примерно на 1,3 тыс. км длиннее.

По словам сотрудника администрации Казбегского района Малхаза Шиолашвили, ажиотаж на КПП связан с тем, что серьезно выросло число российских туристов, решивших отдохнуть в Грузии. Он отметил, что «очередь сформировалась на российской стороне, а когда машина с туристами проезжает через границу, она свободно едет по Военно-Грузинской дороге».