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Ростуризм предупредил россиян о большом скоплении автомашин на КПП в районе российско-грузинской границы
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Ростуризм предупредил россиян о большом скоплении автомашин на КПП в районе российско-грузинской границы 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило россиян о большом скоплении автомашин на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в районе российско-грузинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
«В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России и Грузии, в горной местности инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями. В период летних пиковых нагрузок очередь перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Верхний Ларс» достигает 5-6 км, а срок ожидания составляет более 12 часов», — говорится в сообщении.
В Ростуризме призвали туроператоров и турагентов, реализующих туристские продукты, связанные с поездками в Грузию на автотранспорте, принимать во внимание ситуацию на пограничном КПП «Верхний Ларс» и заблаговременно информировать туристов о возможности длительной задержки при пересечении российско-грузинской границы.
«Российским туристам, планирующим самостоятельное путешествие в Грузию, рекомендуется учитывать высокий уровень загрузки КПП «Верхний Ларс» и принимать взвешенное решение при выборе вида транспорта для поездки», — добавили в Ростуризме.
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