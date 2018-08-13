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Ростуризм предупредил о сложностях на российско-грузинской границе
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Ростуризм предупредил о сложностях на российско-грузинской границе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По информации Федеральной таможенной службы, в текущем летнем туристическом сезоне наблюдается рост количества автотранспорта на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в районе российско-грузинской границы, сообщает Ростуризм.
В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России и Грузии, в горной местности инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями.
В период летних пиковых нагрузок очередь перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс достигает шести километров, а срок ожидания составляет более 12 часов.
В этой связи Ростуризм настоятельно призывает туроператоров и турагентов, реализующих туристские продукты, связанные с поездками в Грузию автотранспортом, принимать во внимание ситуацию на пограничном контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс и заблаговременно информировать туристов о возможности длительной задержки при пересечении российско-грузинской границы.
Российским туристам, планирующим самостоятельное путешествие в Грузию, рекомендуется учитывать высокий уровень загрузки КПП Верхний Ларс и принимать взвешенное решение при выборе вида транспорта для поездки.
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