Ростуризм предупредил о сложностях на российско-грузинской границе

МОСКВА , 13 авг — РИА Новости . По информации Федеральной таможенной службы, в текущем летнем туристическом сезоне наблюдается рост количества автотранспорта на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в районе российско-грузинской границы, сообщает Ростуризм

В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России Грузии , в горной местности инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями.

В период летних пиковых нагрузок очередь перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс достигает шести километров, а срок ожидания составляет более 12 часов.

В этой связи Ростуризм настоятельно призывает туроператоров и турагентов, реализующих туристские продукты, связанные с поездками в Грузию автотранспортом, принимать во внимание ситуацию на пограничном контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс и заблаговременно информировать туристов о возможности длительной задержки при пересечении российско-грузинской границы.

Российским туристам, планирующим самостоятельное путешествие в Грузию, рекомендуется учитывать высокий уровень загрузки КПП Верхний Ларс и принимать взвешенное решение при выборе вида транспорта для поездки.