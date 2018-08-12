Ростуризм предупредил о скоплении автомобилей на КПП с Грузией

Фото: Интернет

Руководство Ростуризма предупредило россиян о большом скоплении автомобилей на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в районе границы с Грузией , передает РИА «Новости» "В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России и Грузии, в горной местности инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями. В период летних пиковых нагрузок очередь перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Верхний Ларс» достигает 5-6 км, а срок ожидания составляет более 12 часов", — сообщили в Ростуризме. В ведомстве рекомендовали туристам из России учитывать высокий уровень загрузки КПП и «принимать взвешенное решение» при выборе вида транспорта для поездки. Ранее на Украине назвали причину перебоев на пункте пропуска на границе с Крымом