Туристическое лето: прогулка по улочкам Тбилиси

Жаркое лето — это пора для отдыха и посещения красивых мест. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как прошла экскурсия по улочкам прекрасного Тбилиси

Все то, что расположено на улицах от Котэ Абхази (Леселидзе) до Шардени — звуки, краски, аромат грузинской и европейской кухонь, неторопливое передвижение прохожих — это и есть сердце Тбилиси. Здесь можно услышать, как говорят на самых разных языках гости столицы, а местные жители каждый день и каждый вечер демонстрируют свою любовь к этому уголку старого города.