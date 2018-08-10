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Туристическое лето: прогулка по улочкам Тбилиси
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Туристическое лето: прогулка по улочкам Тбилиси 

Sputnik Грузия 57 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Жаркое лето — это пора для отдыха и посещения красивых мест. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла экскурсия по улочкам прекрасного Тбилиси
Все то, что расположено на улицах от Котэ Абхази (Леселидзе) до Шардени — звуки, краски, аромат грузинской и европейской кухонь, неторопливое передвижение прохожих — это и есть сердце Тбилиси. Здесь можно услышать, как говорят на самых разных языках гости столицы, а местные жители каждый день и каждый вечер демонстрируют свою любовь к этому уголку старого города.
Для будущих туристов репортер Sputnik Грузия провел видео-экскурсию в рамках рубрики «Туристическое лето» смотрите, как это было.
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