Российские туристы выбирают Грузию 

Российские туристы все чаще выбирают в качестве места для отпуска Грузию. В этом году после большого перерыва в 12 лет они стали самыми многочисленными в этой стране. Как пишет издание «Вестника Кавказа» со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД Грузии, с января по июль 2018 года страну посетили 900 тысяч россиян. Что привлекает туристов в этой стране?
«Представьте себе, что вы платите за порцию, которая в два раза больше московской, при этом она стоит вдвое дешевле, а качество блюд выше в несколько раз. Эти блюда приготовлены из экологически чистых овощей, фруктов, у них совсем иной непередаваемый вкус и аромат. Развлечений много, на любой вкус, на любой кошелек, для людей любого возраста: путешествие в древнюю столицу Грузии Мцхету, сплавы по горным рекам, поездка в Алазанскую долину. Из России действительно очень много туристов».
Людмила тоже побывала в Грузии дважды. Первый раз ездила кататься на горных лыжах в Гудаури, а второй — уже просто посмотреть страну:
— Колорит, история, вкусная еда, добродушные люди. Недорого: вино стоит копейки, причем высшего качества, оно несравнимо с тем вином, которое продается здесь.
— На море вы были?
— Собираемся поехать в следующем году.
— Вы катались на лыжах. Если сравнивать с другими курортами, какие выводы?
— С нашим Приэльбрусьем, замечательная зона катания, но сервис не дотягивает, как в Гудаури. Плюс Гудаури дешевле стоит, чем Приэльбрусье.
Москвич Александр приехал в Грузию первый раз, ехал на машине из Армении:
— Что мне понравилось по сравнению с той же самой Армению, из которой я ехал на машине, отличные дорогие европейского хорошего качества. Все предупреждали, что практически вся молодежь на русском не говорит, но у меня не было ни одного случая, когда не отвечали на русском языке в Тбилиси. Единственное, по сравнению с Москвой, мне показалось, что город немножко темноват. Все очень вкусно, с большой буквы «О». В исторических местах много туристов из России.
— Что именно привлекает?
— Доброжелательность. Несмотря на события десятилетней давности, никакой агрессии или отчуждения. Второе — прекрасная грузинская кухня. Есть места, которые можно посмотреть: храмы, Мцхета та же самая, это великолепно.
С января по июль текущего года Грузию посетило почти 4,5 миллиона человек. Турпоток в Грузию более чем на миллион человек превысил население страны. В прошлом году доходы от туризма, по данным правительства страны, составили 2 млрд долларов, в то же время весь бюджет Грузии за 2018 год — 4 млрд долларов.