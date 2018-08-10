Российские туристы выбирают Грузию

Российские туристы все чаще выбирают в качестве места для отпуска Грузию . В этом году после большого перерыва в 12 лет они стали самыми многочисленными в этой стране. Как пишет издание «Вестника Кавказа» со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД Грузии, с января по июль 2018 года страну посетили 900 тысяч россиян. Что привлекает туристов в этой стране?

Так, Руслан выбирает эту страну второй раз, ехал на машине из Москвы , а сейчас отдыхает в Батуми

«Представьте себе, что вы платите за порцию, которая в два раза больше московской, при этом она стоит вдвое дешевле, а качество блюд выше в несколько раз. Эти блюда приготовлены из экологически чистых овощей, фруктов, у них совсем иной непередаваемый вкус и аромат. Развлечений много, на любой вкус, на любой кошелек, для людей любого возраста: путешествие в древнюю столицу Грузии Мцхету, сплавы по горным рекам, поездка в Алазанскую долину. Из России действительно очень много туристов».

Людмила тоже побывала в Грузии дважды. Первый раз ездила кататься на горных лыжах в Гудаури, а второй — уже просто посмотреть страну:

— Колорит, история, вкусная еда, добродушные люди. Недорого: вино стоит копейки, причем высшего качества, оно несравнимо с тем вином, которое продается здесь.

— На море вы были?

— Собираемся поехать в следующем году.

— Вы катались на лыжах. Если сравнивать с другими курортами, какие выводы?

— С нашим Приэльбрусьем, замечательная зона катания, но сервис не дотягивает, как в Гудаури. Плюс Гудаури дешевле стоит, чем Приэльбрусье.

Москвич Александр приехал в Грузию первый раз, ехал на машине из Армении

— Что мне понравилось по сравнению с той же самой Армению, из которой я ехал на машине, отличные дорогие европейского хорошего качества. Все предупреждали, что практически вся молодежь на русском не говорит, но у меня не было ни одного случая, когда не отвечали на русском языке в Тбилиси . Единственное, по сравнению с Москвой, мне показалось, что город немножко темноват. Все очень вкусно, с большой буквы «О». В исторических местах много туристов из России.

— Что именно привлекает?

— Доброжелательность. Несмотря на события десятилетней давности, никакой агрессии или отчуждения. Второе — прекрасная грузинская кухня. Есть места, которые можно посмотреть: храмы, Мцхета та же самая, это великолепно.

С января по июль текущего года Грузию посетило почти 4,5 миллиона человек. Турпоток в Грузию более чем на миллион человек превысил население страны. В прошлом году доходы от туризма, по данным правительства страны, составили 2 млрд долларов, в то же время весь бюджет Грузии за 2018 год — 4 млрд долларов.