Ещё
Обзор прессы: россияне стали чаще отдыхать в Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор прессы: россияне стали чаще отдыхать в Грузии 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 10 августа.
В Беларуси дорожный сбор будут взимать по-новому. Его отвяжут от процедуры прохождения техосмотра. И теперь владельцы машин будут платить его отдельно. Эта мера также должна повысить число прошедших техосмотр автомобилей, пишет «Беларусь Сегодня».
Счетная палата нашла способ, как вывести из тени самозанятых граждан. Патенты для них станут привлекательнее. Как узнала «Российская газета», при оформлении теперь не придется получать статус индивидуального предпринимателя. Еще один плюс — в него включат страховые взносы на медицинское и пенсионное обеспечение.
Чай может получить свой QR-код. Маркировать свой продукт предложили сами производители, сообщают «Известия». Код, с помощью которого покупатели смогут узнать все о товаре, будут наносить на упаковку. Также он поможет покупателям определить, подделка перед ним или нет. По подсчетам экспертов, только 1% всей продукции на рынке подделка. И проблема борьбы с фальсификатом на рынке остро не стоит.
Россияне стали больше отдыхать в Грузии. Поток российских туристов в страну побил рекорд 12-летней давности. С начала этого года в Грузии побывало около миллиона россиян. Самыми посещаемыми городами стали Тбилиси, Аджария. С 2015 года интерес российских туристов к странам Содружеств значительно вырос. Чаще всего путевки покупают в Армению, Азербайджан и Грузию, сообщает «Коммерсантъ».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Табу на кражу песка и вызов дождя: самые странные запреты для туристов Анапа осталась без воды из-за коммунальной аварии Беларусь – Китай: между странами заработал безвизовый режим
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых183
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть6
Фрегат РФ два часа держал на прицеле подлодку США258
Запад раскрыл «базу российских шпионов»37
Россиянку нашли мертвой в отеле на Кипре3
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
02:36
Агрессивный пассажир устроил дебош в самолете
Происшествия
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Другое
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение