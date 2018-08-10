Обзор прессы: россияне стали чаще отдыхать в Грузии 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 10 августа.
В Беларуси дорожный сбор будут взимать по-новому. Его отвяжут от процедуры прохождения техосмотра. И теперь владельцы машин будут платить его отдельно. Эта мера также должна повысить число прошедших техосмотр автомобилей, пишет «Беларусь Сегодня».
Счетная палата нашла способ, как вывести из тени самозанятых граждан. Патенты для них станут привлекательнее. Как узнала «Российская газета», при оформлении теперь не придется получать статус индивидуального предпринимателя. Еще один плюс — в него включат страховые взносы на медицинское и пенсионное обеспечение.
Чай может получить свой QR-код. Маркировать свой продукт предложили сами производители, сообщают «Известия». Код, с помощью которого покупатели смогут узнать все о товаре, будут наносить на упаковку. Также он поможет покупателям определить, подделка перед ним или нет. По подсчетам экспертов, только 1% всей продукции на рынке подделка. И проблема борьбы с фальсификатом на рынке остро не стоит.
Россияне стали больше отдыхать в Грузии. Поток российских туристов в страну побил рекорд 12-летней давности. С начала этого года в Грузии побывало около миллиона россиян. Самыми посещаемыми городами стали Тбилиси, Аджария. С 2015 года интерес российских туристов к странам Содружеств значительно вырос. Чаще всего путевки покупают в Армению, Азербайджан и Грузию, сообщает «Коммерсантъ».
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