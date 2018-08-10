Как заработать на бесплатный авиабилет

«Я стараюсь не тратить ни одного цента, если он не капает на мой счет с милями», — говорил герой Джорджа Клуни Райан в фильме «Мне бы в небо». По работе Райан практически каждый день совершал хотя бы один перелет, к концу фильма ему удалось накопить 10 млн миль и получить пожизненные привилегии от авиакомпании. Если подобный образ жизни не для вас, то выгода от накопления миль может быть не так очевидна.

Тем не менее программы лояльности авиакомпаний популярны у пассажиров. В программе « Аэрофлот бонус» от «Аэрофлота» участвует 7,5 млн человек (30% всех пассажиров), S7 — 2,5 млн человек, в Status от Utair — 1,7 млн человек, в программе «Крылья» « Уральских авиалиний » — более 20% пассажиров. «Но реально пользуются накопленными милями далеко не все: по нашим оценкам, только 20–25% участников программ лояльности накапливали достаточно бонусов, чтобы иметь возможность их потратить», — говорит менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский.

Привилегии не для всех

У каждого перевозчика своя система начисления бонусных миль. Их количество может зависеть как от расстояния полета, так и от цены билета. Например, у Utair можно получить 3–7% миль от стоимости билета в зависимости от статуса участника программы лояльности, а у Air France и KLM — от 4 до 8 миль за каждый потраченный на билет евро. Такая же система и у Lufthansa , но с коэффициентом 4–6. В зависимости от расстояния, тарифа и класса обслуживания мили начисляют в том числе «Аэрофлот», S7 и Emirates . Обычно мили поступают сразу же после того, как клиент совершил полет («Аэрофлот», Emirates, Lufthansa, Air France, Utair) или прошел регистрацию на рейс («Уральские авиалинии»). Чтобы получить мили «Аэрофлота», номер участника программы лояльности должен быть внесен в бронирование или при регистрации на рейс, после полета это можно также сделать в течение трех месяцев, уточнил представитель компании.

Лучшие привилегии получают те, кто налетал достаточно для того, чтобы получить один из элитных статусов в программе лояльности. Например, чтобы достичь минимального — «Серебряного» — уровня в программе «Аэрофлот бонус», нужно за год совершить не менее 25 перелетов или набрать 25 000 квалификационных миль (в среднем 1 квалификационная миля за 1 милю полета в экономклассе), в «Крыльях» от «Уральских авиалиний» — 20 перелетов в год, а в Miles & More от Lufthansa — 30 перелетов или 30 000 миль. Помимо различных привилегий (дополнительное место багажа, регистрация у отдельной стойки и т. п.) статусы увеличивают размер бонусов по сравнению с рядовыми участниками программы лояльности. S7 с августа ввел новые статусы для пассажиров помимо элитных Silver, Gold и Platinum (достигаются после 20, 50 и 75 перелетов в год): Junior, Master, Expert и Top — после 4, 8, 12 и 16 перелетов соответственно. Однако на первых двух уровнях для таких клиентов из всех преимуществ доступны только дополнительные 10–15% бонусных миль.

Помощь друга

Бонусные мили делятся на квалификационные — позволяющие претендовать на повышение в статусе часто летающего пассажира, дающие дополнительные привилегии, — и обычные, которые начисляются, как правило, за пользование услугами партнеров авиакомпаний или в виде дополнительных бонусов участникам программ лояльности элитных уровней. Большинство перевозчиков дарят мили за бронирование отелей, заказ автомобиля напрокат и другие покупки у их партнеров, за траты по кобрендинговым картам банков-партнеров. Например, у «Аэрофлота» четыре банка-партнера, в зависимости от типа карты, выпущенной банком, можно получать до 2 неквалификационных миль за каждые потраченные 60 руб. /1 евро/$1.

У некоторых компаний есть и другие возможности получить мили. S7 также начисляет их за онлайн-регистрацию на рейс, пользование бизнес-залом, повышение класса обслуживания и т. д. А например, у Turkish Airlines дополнительные мили можно даже купить — 1000 миль обойдутся в $30.

Накапливать (и тратить) мили можно также у перевозчиков, входящих в один и тот же международный альянс. Крупнейших альянсов три — Skyteam, Oneworld и Star Alliance. Из российских авиакомпаний «Аэрофлот» входит в Skyteam, среди 20 членов которого также Air France — KLM, Alitalia и Delta. S7 входит в альянс Oneworld наряду с British Airways, American Airlines, Finnair и проч. Среди компаний Star Alliance — Lufthansa, Swiss, Air China и Turkish Airlines.

«Мили партнеров по альянсу также квалификационные, т. е. приближают к [элитному] статусу в программе лояльности «родной» авиакомпании», — объясняет создатель портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Однако количество миль, полученных от разных перевозчиков одного альянса за перелет на сопоставимое расстояние одинаковым классом, может отличаться, причем довольно значительно, предупреждает создатель ресурса aviablogger.com Константин Парфененок.

«Часто перевод миль от одного авиаперевозчика другому в пределах одного альянса не бесплатен — оплата высчитывается в индивидуальном порядке между авиаперевозчиками и может взиматься как в форме миль, так и в денежном выражении», — констатирует Шапировский. Иногда авиакомпания и вовсе не зачисляет мили, добавляет он, — чаще всего так происходит с самими недорогими билетами, которые интересуют большинство пассажиров.

Награда за верность

«Начать копить мили целесообразно, только если вы летаете больше 5–10 раз в году и готовы выбрать одну авиакомпанию или несколько авиакомпаний из одного альянса. Причем желательно покупать билеты по высокими тарифам, которые позволяют получать больше миль, и завести [кобрендинговую] банковскую карту, на которую начисляются мили за покупки, — тогда накопить мили удастся быстрее», — говорит Парфененок.

Например, бизнесмен, летающий из Москвы раз в месяц по делам в Екатеринбург и не имеющий элитного уровня в программе лояльности, за один перелет «Аэрофлотом» в обе стороны получит максимум 4446 бонусных миль. Для этого он должен купить билет тарифа «Премиум» в бизнес-класс, который на момент подготовки материала стоил более 40 000 руб. Чтобы один раз купить билет в бизнес-класс Москва — Екатеринбург — Москва за бонусы, нужно потратить 30 000 миль — их бизнесмен накопит через семь перелетов бизнес-классом по тарифу «Премиум» тем же маршрутом. Если же он будет иметь самый высокий статус в программе («Платиновый»), ему понадобится шесть таких перелетов. А вот для того чтобы накопить на перелет бизнес-классом до Мальдив и обратно, бизнесмену на «Платиновом» уровне придется слетать Москва — Екатеринбург — Москва 23 раза. Если бы он совершал ежемесячные полеты в Берлин, билет до Мале он смог бы купить через 20 перелетов.

Летая из Москвы в Екатеринбург и обратно эконом-классом по тарифу «Бюджет», участник «Аэрофлот бонуса» получает максимум 2222 мили. Выходит, что купить такой же билет за мили он сможет только на десятый такой перелет. Столько же ему будет стоить увеличение класса обслуживания до бизнес-класса.

Некоторые компании дают возможность оплатить билет частично деньгами, частично милями — такая система действует в программе Skywards от Emirates, а также в программах Utair и «Уральских авиалиний». Две последние и вовсе приравняли мили к рублям, по сути введя кэшбэк, который можно использовать на авиаперелеты и другие услуги.

Неочевидная выгода

Курс списания бонусных миль гораздо хуже курса начисления, констатирует Шатилин. Кроме того, количество билетов, доступных для покупки за мили, чаще всего ограничено — по оценке Шатилина, их не больше 1–2% на каждый рейс: «На популярные направления и в [высокий] сезон отслеживать билеты, которые можно купить за бонусы, надо сильно заранее; к тому же их вовсе может не быть». Исключение составляют монетарные программы, работающие по принципу кэшбэка, добавляет он. Кроме того, как правило, оплатить милями можно не всю стоимость билета, а только тариф без сборов, напоминает Парфененок: «Сборы могут достигать и 20 000 руб., чаще всего, чем длиннее перелет и выше класс обслуживания, тем они крупнее». Например, перелет бизнес-классом «Аэрофлотом» по маршруту Москва — Париж в сентябре этого года обойдется в 50 000 миль и 22 749 руб. сборов. Перелет по тому же самому маршруту бизнес-классом Air France обойдется минимум в 52 000 миль программы Flying Blue плюс сборы. Участники одного альянса представляют возможность пассажирам тратить бонусные мили своей авиакомпании на перелеты партнерскими рейсами, но это совсем невыгодно. Например, перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Париж рейсом Air France обойдется в 90 000 миль «Аэрофлот бонуса» плюс сборы.

Прежде чем потратить мили на перелет, надо убедиться, что нет возможности купить авиабилет по меньшей цене на то же направление у другого перевозчика, предупреждает Шатилин: часто так бывает дешевле, чем оплатить сборы своей авиакомпании и доплатить милями за тариф.

Внимательным надо быть в случае, если рейс код-шеринговый (одна компания выполняет рейс, а ее партнеры могут продавать билеты на него под собственным кодом. — «Ведомости» ), добавляет Шапировский: «Допустим, если вы летите бортом Air France, который делит код с „Аэрофлотом“ из того же альянса, то баллы Air France не конвертируются в баллы „Аэрофлота“ полностью, так как в понимании перевозчика могут иметь разную ценность. Если же „Аэрофлот“ выполняет рейс и делит код с Air France, то свои баллы „Аэрофлот бонус“ вы получите в полном объеме».

Накопленные мили могут сгореть. Например, мили Emirates и Air France живут в течение трех лет с момента начисления. Utair списывает по 100 накопленных миль каждый месяц, если пассажир не летал самолетами авиакомпании в течение полугода. Мили «Аэрофлота» сгорают полностью, если участник не совершил ни одного перелета за два года. «Также авиакомпания в любой момент может поменять количество миль, которые нужны для покупки билета, поэтому лучше мили тратить: если их долго копить, можно не накопить на что-то существенное никогда», — объясняет Парфененок.