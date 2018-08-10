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Военно-Грузинскую дорогу открыли после оползня
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Военно-Грузинскую дорогу открыли после оползня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 10 авг — РИА Новости. Движение на Военно-Грузинской дороге в Грузии восстановлено после сошедшего из-за непогоды оползня, застрявшие в ущелье Трусо туристы выведены, сообщают департамент автомобильных дорог и мэр города Казбеги Александр Загашвили.
"Из-за интенсивного дождя и селевого потока на автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога — ред.) несколько часов было ограничено движение транспорта… В результате проведенных работ к этому времени на автомобильной дороге разрешено движение всех видов автотранспорта", — информирует департамент, отмечая, что очистка трассы велась без перерыва.
По словам мэра Казбеги, спасатели с утра четверга пытались эвакуировать из ущелья Трусо застрявших там иностранных туристов на 10 машинах.
"Мы поэтапно, с утра эвакуировали туристов. На данный момент все они выведены из ущелья. Причин для паники не было. Был обрушен мостовой переход", — заявил мэр журналистам.
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