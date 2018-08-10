«Полное безобразие»

В Госдуме «Победу» не поддержали

Лоукостер «Победа» 8 августа принял решение отменить бесплатную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах. С октября за эту услугу авиакомпания будет взимать 25 евро. В Госдуме выступили против дополнительной платы, которая почти равнозначна стоимости билета у авикомпании.

У онлайн нет альтернаттивы

Как рассказали представители перевозчика, причиной нововведения стал резкий рост стоимости авиакеросина. По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, за год расходы из-за скачка цен на топливо выросли на 10 процентов. «Мы просим наших клиентов помочь нам сократить расходы на обеспечение обслуживания в аэропортах, и мы сможем сохранить действующие тарифы даже в условиях роста цен на топливо», — сказал Калмыков. В компании подчёркивают, что бесплатная услуга онлайн-регистрации останется и будет доступна во всех зарубежных аэропортах, даже там, где ранее она не предоставлялась.

Член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов ЛДПР ) считает, что введение платы за регистрацию на рейсы лоукостера недопустимо. Особенно с учётом того, что по акции билет «Победы» за границу можно взять за 499-2499 рублей.

«Иногда у них билеты за границу стоят дешевле, чем предложенная плата за регистрацию», — сказал депутат « Парламентской газете ». Законодатель уверен, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться онлайн, находясь за рубежом, так как не везде есть Wi-Fi, а многие люди старшего возраста вообще не пользуются Интернетом.

«Получается, компания вынуждает граждан платить 25 евро за регистрацию, — констатировал Власов. — Таким образом, у нас скоро все авиаперелёты будут стоить по 5-10 тысяч рублей». Как отметил парламентарий, он в ближайшее время собирается написать письма в «Победу» и в Минтранс о недопустимости введения платной регистрации.

За что берёт деньги «Победа»

Хотя компания пользуется популярностью из-за дешевизны билетов, и у граждан, и у депутатов к ней много нареканий. За четыре года работы «Победа» фигурировала в ряде скандалов. Например, она отказывала в перелёте слишком высокому спортсмену, пассажирке с ребёнком, больному ДЦП, рассаживала родителей малыша на разные места, обвиняя их в дебоше на борту.

В компании существует множество правил, с которыми пассажиры должны внимательно ознакомиться перед перелётом, чтобы не пришлось платить дополнительные деньги. Если вы покупаете билет картой, через сайт или колл-центр, с вас возьмут комиссию в размере от двух процентов от стоимости билета.

При покупке билета система автоматически выбирает для вас место. Если же вы сами выбираете где сесть, заплатите от 149 до 800 рублей. Можно купить и место с увеличенным пространством для ног — услуга стоит от 999 до 1500 рублей. Доплатить придётся и за изменения даты и времени вылета и изменение имени пассажира — по пять тысяч рублей.

Максимально допустимые габариты ручной клади в «Победе» — 36/30/27 сантиметров. В ином случае за багаж надо доплатить. За багаж весом до 10 килограммов плата составит от 499 рублей до 30 евро, до 20 килограммов — от 1499 рублей до 45 евро. За каждый лишний килограмм свыше 20 кг — ещё по 500 рублей или 10 евро в аэропортах иностранных государств. За провоз животных или спортивного инвентаря нужно заплатить 1499 рублей.

Многих раздражает, что дешёвый билет оборачивается дополнительными расходами. «Хамство этой компании просто зашкаливает. Они объявили себя лоукостером, но дерут деньги за каждый чих, — сказал вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев . — Любая мелкая ручная кладь объявляется багажом: плати полторы тысячи рублей. Пакет с товарами из дьюти-фри? Тоже плати!»

Скоро начнут, наверное, сажать снаружи, на крыльях, или привязывать к шасси. Хочешь в кресло — плати как за первый класс.

Депутат возмущён, что компания произвольно может заменить рейсы, рассаживает людей, заставляя платить за выбор места. «Скоро начнут, наверное, сажать снаружи, на крыльях, или привязывать к шасси. Хочешь в кресло — плати как за первый класс», — иронизирует Игорь Лебедев. Он считает, что компания незаслуженно носит гордое название «Победа». В своём блоге в Интернете он написал, что «Победа» — это «беда всей нашей гражданской авиации».

«Победа» против авиационных правил

Арбитражный суд Москвы 21 июля встал на сторону Ространснадзора и потребовал от «Победы» прекратить брать плату за провоз вещей сверх обязательной нормы. Поводом для тяжбы стала жалоба члена Комитета Госдумы по образованию и науке единоросса Алёны Аршиновой «Единая Россия» ), которой перевозчик запретил бесплатно брать в салон «дамскую сумочку в виде рюкзака».

«То, что творится в «Победе», полное безобразие, — считает Аршинова. — По роду своей деятельности я часто летаю по стране. Повидала много разных авиакомпаний — и хороших, и плохих, но «Победа» переплюнула всех — это что-то невообразимое! Полное неуважение к пассажирам, оскорбления, унижения — заставляют родителей выкидывать детский горшок, бутылочку с молоком и так далее».

«Победа» не согласилась с решением арбитража и подготовила апелляцию. Авиакомпания предложила исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) норму о бесплатном провозе помимо ручной клади весом до пяти килограммов на одного пассажира дамских сумок, портфелей, верхней одежды. В компании сочли, что это позволило бы увеличить количество билетов по минимальному тарифу как минимум на треть. Но 7 августа Верховный суд отклонил иск «Победы».

Согласно правилам ФАП, пассажир российской авиакомпании по-прежнему может бесплатно провозить минимум пять килограммов ручной клади и взять в салон самолёта дамскую сумочку или портфель, папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхнюю одежду, книги, журналы или газеты для чтения в полете, детское питание, телефон, фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли и кресло-коляску.