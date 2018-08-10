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Да, прямые и трижды в неделю. «Победа» запускает рейсы из Перми в Тбилиси
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Да, прямые и трижды в неделю. «Победа» запускает рейсы из Перми в Тбилиси 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В столицу Грузии улететь стало проще
С 29 октября лоукостер «Победа» запускает прямой рейс Пермь-Тбилиси. Ранее в столицу Грузии из столицы Прикамья можно было попасть только с пересадками — через Москву и Ростов-на-Дону или из Екатеринбурга через Ростов-на-Дону. Новый рейс авиакомпании будет прямым.
Вылеты из Перми в Тбилиси будут трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, рассказали 59.ru в пресс-службе авиакомпании. Во все эти дни вылет из Перми осуществляется в 06:00, прибытие в Тбилиси 08:25. Обратное отправление — в 0:50, прибытие в Пермь в 5:10. Время в полете — около трех часов.
— Стоимость билета в одну сторону начинается от шести тысяч рублей, — сообщили 59.ru в пресс-службе «Победы». — Рейс будет постоянным.
С 17 сентября «Победа» открывает ещё одно направление — прямой рейс Пермь-Минеральные Воды. «Боинг 737-800» будет летать из Перми дважды в неделю (вторник, суббота). Время в пути составит чуть больше трёх часов.
Стоимость билета начинается от 2,9 тысяч рублей.
Напомним, что по правилам «Победы», суммарные габариты ручной клади не должны превышать 36x30x27 сантиметров. По количеству и весу она не ограничиваются, но должна свободно помещаться в специальный калибратор. Также «Победа» ввела сбор за 10 килограмм сдаваемого багажа — 499 рублей в одну сторону (1000 рублей при оплате в аэропорту) вне зависимости от количества стыковок. Багаж в 20 килограмм стоит 1499 рублей (в аэропорту — 3000 рублей).
Ранее мы писали о том, компания «ЮВТ Айро» открыла прямые рейсы из Перми в Батуми.
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