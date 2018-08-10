Междугородний автобус прижал «Приус» в центре Владивостока

Опубликованы фото с места ДТП.

ДТП произошло в краевой центре Приморья на улице Светланской, 27. Автобус при повороте налево прижал Prius, сообщает инстаграм-паблик dps_vl. О пострадавших не сообщается.