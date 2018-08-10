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Междугородний автобус прижал «Приус» в центре Владивостока
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Междугородний автобус прижал «Приус» в центре Владивостока
Prim.News
35 минут назад
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Фото:
Prim.News
Опубликованы фото с места ДТП.
ДТП произошло в краевой центре Приморья на улице Светланской, 27. Автобус при повороте налево прижал Prius, сообщает инстаграм-паблик dps_vl. О пострадавших не сообщается.
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