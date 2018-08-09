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Туриста наказали за собранный пляжный песок
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На Сардинии туриста оштрафовали за собранный в бутылку пляжный песок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Иван Захарченко
Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за кражу песка с одного из местных пляжей, сообщают местные издания.
Сорокалетний гражданин Италии, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа на севере острова.
В прошлом году на Сардинии вывоз песка с пляжа приравняли к краже, за которую вводится штраф от 500 до 3 тысяч евро. Власти острова, а также организации по защите окружающей среды считают, что подобные традиции наносят вред экологии Сардинии, которая известна своими пляжами и чистотой прибрежной зоной. Как считается, ежегодно туристы привозят домой центнеры и даже тонны ценного песка.
Ужесточение правил отдыха касается не только сувениров: в среду сардинская полиция оштрафовала на 600 евро немецкого туриста, выехавшего на пляж на паркетном внедорожнике и застрявшего в песке.
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