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Туристам в Тбилиси рассказывают о «российской оккупации»
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Туристам в Тбилиси рассказывают о «российской оккупации» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Надписи «20 процентов территории Грузии оккупированы Россией!» появились на зданиях в центре Тбилиси, а также в наиболее популярных у туристов местах столицы Грузии в десятую годовщину войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Граждане так выражают свою позицию», — отмечает телекомпания «Рустави-2».
«Это наш сигнал всему миру, что Россия — оккупант», — заявила телекомпании одна из организаторов акции Тамар Микашавидзе.
Накануне пикет у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где ранее располагалось посольство РФ, провели представители грузинской молодежи.
По всей Грузии проводятся траурные мероприятия в связи с годовщиной войны. В них принимают участие руководители Грузии, а также оппозиционеры.
В прошлом году Грузию посетило свыше 7 млн иностранцев, в том числе россиян — 1 млн 400 тысяч. Между двумя странами нет дипломатических отношений, Берн выполняет функцию посредника.
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