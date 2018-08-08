Туристам в Тбилиси рассказывают о «российской оккупации»

Надписи «20 процентов территории Грузии оккупированы Россией !» появились на зданиях в центре Тбилиси , а также в наиболее популярных у туристов местах столицы Грузии в десятую годовщину войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Граждане так выражают свою позицию», — отмечает телекомпания «Рустави-2».

«Это наш сигнал всему миру, что Россия — оккупант», — заявила телекомпании одна из организаторов акции Тамар Микашавидзе.

Накануне пикет у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где ранее располагалось посольство РФ, провели представители грузинской молодежи.

По всей Грузии проводятся траурные мероприятия в связи с годовщиной войны. В них принимают участие руководители Грузии, а также оппозиционеры.