Российские туристы в Грузии повторили достижение 12-летней давности

За семь месяцев 2018 года Грузию посетило более 890 тыс. россиян, а в июле граждане России впервые за последние 12 лет стали самыми многочисленными туристами в этой стране.

В июле число туристов из России выросло по сравнению с июлем прошлого года на 12,8% и составило 247,2 тыс. человек, сообщило МВД Грузии. Это высший показатель за 12 лет — россияне в июле вышли на первое место по числу туристических визитов в Грузию, сообщает «Коммерсант».

Всего за семь месяцев года эту страну посетили 892,5 тыс. граждан России — на 22,9% больше, чем за январь-июль 2017 года. Здесь Россия делит по числу туристов первое место с Азербайджаном

Всего Грузию в 2018 году посетили почти 4,5 млн иностранцев, что на 13% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Доходы от туризма Грузии в прошлом году составили 2 млрд долларов, что чуть больше общего бюджета страны на весь 2018 год.

Начальник конвенционального и выставочного бюро Национальной администрации туризма Торнике Зиракишвили считает, что рост турпотока россиян объясняется «новыми сервисами, которые интересны именно гостям из России». Так, к винному туризму добавился и гастрономическо-кулинарный туризм — людям дают возможность поселиться в семьях и научиться самостоятельно готовить понравившиеся им блюда национальной кухни.