Российских школьников вывезли из Грузии из‐за обострения инфекции 

Российских школьников, находившихся в туристической поездке в Грузии, доставили в Санкт‐Петербург специальным рейсом из‐за обострения у них инфекции. Об этом сообщила пресс‐служба Роспотребнадзора.
Группа российских школьников, отдыхавших в Грузии, заболели кишечной инфекцией. Трех подростков доставили специальным рейсом в Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
В результате обследования оказалось, что дети, находясь в туристической поездке, заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Это осложнение острой инфекции. Возбудителем заболевания стала энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с возбудителем, вызвавшим вспышку в Германии в 2011 году.
Роспотребнадзор направил запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации. Ведомство также просит учитывать эту информацию при планировании поездок в страну.