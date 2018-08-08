Российских школьников вывезли из Грузии из‐за обострения инфекции

Российских школьников, находившихся в туристической поездке в Грузии , доставили в Санкт‐Петербург специальным рейсом из‐за обострения у них инфекции. Об этом сообщила пресс‐служба Роспотребнадзора.

Группа российских школьников, отдыхавших в Грузии, заболели кишечной инфекцией. Трех подростков доставили специальным рейсом в Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

В результате обследования оказалось, что дети, находясь в туристической поездке, заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Это осложнение острой инфекции. Возбудителем заболевания стала энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с возбудителем, вызвавшим вспышку в Германии в 2011 году.