Абхазия надеется на повторение в этом сезоне турпотока прошлого года

СУХУМ, 7 авг — РИА Новости . В прошлом году Абхазию посетило около 800-900 тысяч туристов, 95% россияне, в этом году республика надеется вновь достичь этого уровня, заявил РИА Новости министр по туризму и курортам Автандил Гарцкия.

"В прошлом году в общей сложности посетило от 800 до 900 тысяч туристов. Мы говорим приблизительно, потому что у нас есть частный сектор, который тяжело считать", — заявил Гарцкия в интервью РИА Новости.

Белоруссии и Казахстана. По его словам, около половины от этого количества — экскурсанты, которые приезжают на однодневные экскурсии из Краснодарского края . Около 95% всех туристов — россияне. Еще около пяти процентов дают туристы из Украины

В этом году на турпоток в Абхазию повлияло усиление мер безопасности из-за чемпионата мира по футболу — несколько его матчей проходили в Сочи

"Меры безопасности были приняты соответствующие, ограничение передвижения — это все повлияло. Особенно на однодневных экскурсантов", — отметил министр. После окончания чемпионата турпоток восстановился, в республике надеются на повторение показателей прошлого года — особенно если сентябрь окажется теплым, добавил Гарцкия.

Он отметил, что на турпоток в Абхазию повлиял и ввод в эксплуатацию Крымского моста, который соединил Краснодарский край и Крым . «Тем не менее, народ к нам идет. Помимо теплого моря, у нас есть еще очень много экскурсионных объектов, историко-культурного наследия», — отметил министр.

В то же время он отметил, что Абхазия не считает Россию конкурентом, «потому что, если бы была жесткая конкуренция, Россия вводила бы какие-то ограничения (на посещение Абхазии, — ред.)».

По словам министра, ежегодно Абхазию посещает около 800-900 тысяч туристов.