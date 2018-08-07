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В Тбилиси начали продавать карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии
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В Тбилиси начали продавать карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Изданные в 2018 году в Москве и предназначенные для российских туристов карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии свободно продаются на проспекте Руставели в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
«Я не исключаю, что за этим стоят российские спецслужбы, которые распространяют такие карты через туристические агентства», — заявил эксперт Амиран Салуквадзе газете «Резонанси».
Издание подчеркивает, что против продавцов «должны быть введены строгие санкции», а распространение таких карт нарушает грузинский «Закон об оккупации».
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года, при этом Грузию в прошлом году посетило 1,4 млн россиян.
Напомним, ранее в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев в годовщину начала войны в Южной Осетии рассказал о том, почему российские танки не стали входить в Тбилиси и что может стать причиной нового конфликта в регионе.
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