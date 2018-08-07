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Выбраны самые нелепые названия деревень в РФ
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Выбраны самые нелепые названия населенных пунктов России 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Александр Алпаткин
Сервис путешествий Tutu.ru в своей группе во "ВКонтакте" провел опрос, в котором определил самые смешные и нелепые названия населенных пунктов России. Всего в опросе приняло участие более одиннадцати тысяч участников.
По итогам опроса первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае, на втором месте расположилось село Мошонки в Калужской области, а на третьем расположилась деревня Варварина Гайка из Саратовской области.
Организаторы конкурса отправят в деревню Чуваки специальный кубок, где его вручат главе местной администрации.
В последнем туре голосования также приняли участие деревня Жадины в Новгородской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Добрые Пчелы в Рязанской области, город Дно в Псковской области, деревня Кура-Цеце Краснодарского края, а также деревня Колбаса в Новосибирской области.
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