Авиакомпании заставят платить

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«Известия»: Минтранс обяжет авиакомпании платить компенсации до $400 за овербукинг 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA/VICTORIA LAMZINA
Минтранс России отказался от идеи легализации овербукинга и до конца года обяжет авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации до $400 на международных и до 20 тыс. рублей на внутренних рейсах. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
В начале июля министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Минтранс повторно начал процесс легализации овербукинга (идею предоставления компенсации пассажиру при продаже большего количества авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете) из-за частых жалоб пассажиров. Этот вопрос Минтранс обсуждал еще в 2015 году, но размер компенсаций тогда в соответствующем законопроекте не обсуждался. Основной его целью было нормативное закрепление возможности овербукинга. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и работа над ним была заморожена.
Как сообщают "Известия", в законодательство до конца 2018 года планируется внести положения о финансовой ответственности авиакомпаний перед пассажирами. В частности, пострадавшим пассажирам будет автоматически выплачиваться компенсация — предварительно, от 200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях в зависимости от дальности полетов. Помимо компенсации, по выбору пассажира ему должны будут немедленно на месте вернуть деньги за авиабилет или предложить другое удобное время вылета. Кроме того, предусматриваются и дополнительные бонусы, например, повышение класса обслуживания в самолете или оплата номера в гостинице.
В то же время, по данным источников газеты, к авиакомпаниям не будут применяться штрафные санкции в пользу государства, чтобы избежать роста цен на билеты.
Согласно информации издания, такие решения были приняты на закрытом совещании, которое в конце июля провел замминистра транспорта Александр Юрчик. Во встрече принимали участие представители Росавиации, нескольких крупнейших авиакомпаний, а также общественных организаций, представляющих интересы пассажиров и авиакомпаний.
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