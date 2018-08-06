Авиакомпании заставят платить

«Известия»: Минтранс обяжет авиакомпании платить компенсации до $400 за овербукинг

Минтранс России отказался от идеи легализации овербукинга и до конца года обяжет авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации до $400 на международных и до 20 тыс. рублей на внутренних рейсах. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

В начале июля министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Минтранс повторно начал процесс легализации овербукинга (идею предоставления компенсации пассажиру при продаже большего количества авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете) из-за частых жалоб пассажиров. Этот вопрос Минтранс обсуждал еще в 2015 году, но размер компенсаций тогда в соответствующем законопроекте не обсуждался. Основной его целью было нормативное закрепление возможности овербукинга. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и работа над ним была заморожена.

Как сообщают "Известия", в законодательство до конца 2018 года планируется внести положения о финансовой ответственности авиакомпаний перед пассажирами. В частности, пострадавшим пассажирам будет автоматически выплачиваться компенсация — предварительно, от 200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях в зависимости от дальности полетов. Помимо компенсации, по выбору пассажира ему должны будут немедленно на месте вернуть деньги за авиабилет или предложить другое удобное время вылета. Кроме того, предусматриваются и дополнительные бонусы, например, повышение класса обслуживания в самолете или оплата номера в гостинице.

В то же время, по данным источников газеты, к авиакомпаниям не будут применяться штрафные санкции в пользу государства, чтобы избежать роста цен на билеты.