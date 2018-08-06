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Авиакомпании заплатят россиянам
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Авиакомпании заплатят россиянам 

Рамблер 7 часов назад
Овербукинг станет незаконным в России, сообщают «Известия». Авиакомпании обяжут выплачивать компенсации пассажирам, которые не смогли попасть на рейс по причине овербукинга.
По информации издания, соответствующее решение было озвучено на прошедшем еще в июле совещании Министерства транспорта с представителями крупнейших авиакомпаний России, Росавиации и общественных организаций.
На закрытой встрече замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что предложение авиакомпаний узаконить практику продажи билетов большему числу пассажиров, чем самолет может вместить, отклонено. Вместо этого Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила будут изменены таким образом, что авиакомпании станут обязаны платить компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга.
При этом введение штрафов в пользу государства в Минтрансе сочли неправильным решением, так как это могло бы увеличить цены на авиабилеты.
К настоящему времени точный размер компенсаций пассажирам неизвестен, однако планируется, что зависеть он будет от дальности полета и составит 8-20 тысяч рублей на внутрироссийских рейсах и 200-400 долларов на международных.
Также в ведомстве планируют изменить законы еще до конца нынешнего года.
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