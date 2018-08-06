Авиакомпании заплатят россиянам

Овербукинг станет незаконным в России , сообщают «Известия» . Авиакомпании обяжут выплачивать компенсации пассажирам, которые не смогли попасть на рейс по причине овербукинга.

По информации издания, соответствующее решение было озвучено на прошедшем еще в июле совещании Министерства транспорта с представителями крупнейших авиакомпаний России, Росавиации и общественных организаций.

На закрытой встрече замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что предложение авиакомпаний узаконить практику продажи билетов большему числу пассажиров, чем самолет может вместить, отклонено. Вместо этого Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила будут изменены таким образом, что авиакомпании станут обязаны платить компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга.

При этом введение штрафов в пользу государства в Минтрансе сочли неправильным решением, так как это могло бы увеличить цены на авиабилеты.

К настоящему времени точный размер компенсаций пассажирам неизвестен, однако планируется, что зависеть он будет от дальности полета и составит 8-20 тысяч рублей на внутрироссийских рейсах и 200-400 долларов на международных.

Также в ведомстве планируют изменить законы еще до конца нынешнего года.