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Аэропорты ждет катастрофическая загруженность
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Европейским аэропортам предрекли катастрофическую загруженность 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Крупнейшие европейские аэропорты ожидает катастрофическая загруженность через 20 лет, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на исследование Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
Отмечается, что к 2040 году будет осуществляться на четыре миллиона больше рейсов, а пассажиропоток увеличится на 360 миллионов пассажиров. Это, в свою очередь, повлечет к семикратному возрастанию количества опозданий авиарейсов более одного часа, а это коснется порядка 0,5 миллиона человек. Основной причиной повышения загруженности организация называет развитие компаний-лоукостеров.
В качестве решения Евроконтроль предлагает либо расширить существующие аэропорты, либо сократить общее число рейсов, но увеличить вместимость самолетов. По мнению экспертов, одним из решений проблемы также могло бы стать развитие сети региональных аэропортов.
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