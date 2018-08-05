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Туристы съезжаются в Крым
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Голодец отметила приток туристов в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / Lenorlux
Приток туристов по крымскому направлению за семь месяцев увеличился более чем на четверть, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
"Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за 7 месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%", — сообщила зампред правительства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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