За семь месяцев Грузию посетило более 4,6 млн иностранцев

Тбилиси , 3 августа / Синьхуа / — За семь месяцев 2018 года Грузию посетило более 4,6 млн гостей из-за рубежа, что на 12,9 проц больше данных за январь-июль прошлого года. Об этом заявил глава Национальной туристической администрации Грузии Георгий Чоговадзе сегодня на брифинге.

В июле 2018 года Грузию посетило более 1 млн иностранцев, что на 10,5 проц больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Глава Национальной туристической администрации Грузии также сообщил, что доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года превысил 1,6 млрд долларов. В сравнении с данными за январь-июль прошлого года доходы увеличились на 305 млн долларов, или на 28,9 проц. —0—