БАКУ, 4 авг — Sputnik. Лидером по числу туристов, посещающих Грузию, является Азербайджан, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции, пишет Sputnik Грузия.
За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Первая пятерка стран по количеству международных визитов в Грузию за январь-июль 2018 года
Страна
Число визитов
Изменение — %
Азербайджан
755 603 Россия
696 833 Турция
657 540 Армения
653 540 179 449 За семь месяцев страну с визитом посетили 265,1 тысячи представителей грузинской диаспоры, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Особенный рост международных визитов зафиксирован из Кореи (+143%), Китая (+92%), Саудовской Аравии (+67%), Кувейта (+49%) и Беларуси (+43%).
Больше всего иностранцев в Грузию приезжает сухопутным и воздушным транспортом.
Виды транспорта, на котором иностранцы прибывают в Грузию
Вид транспорта
Число визитов
Изменение за год — %
Доля от общего числа визитов — %
Сухопутный
2 853 992 Воздушный
940 020 Железнодорожный
30 802 Морской
18 222 Среди пограничных пунктов, которые пересекают иностранные визитеры, лидируют КПП в Сарпи, Тбилисском аэропорту и Казбеги
Контрольно-пропускные пункты на границах Грузии — первая пятерка
Контрольно-пропускной пункт
Число визитов
Изменение — %
Доля от общего числа визитов — %
Тбилисский аэропорт
753 958 Сарпи
737 565 Красный мост
590 204 Казбеги
589 230 Садахло
526 966 Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил 1,7 миллиарда долларов (рост +28.9%), что на 305 миллионов больше с аналогичным периодом прошлого года.
Сфера туризма в Грузии активно развивается уже который год, что отражается на статистических данных. Ежегодно в стране появляются новые гостиницы, проводят проверки качества в объектах питания, обучают обслуживающий персонал и гидов.