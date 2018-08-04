Азербайджан — лидер по числу туристов в Грузии

БАКУ , 4 авг — Sputnik . Лидером по числу туристов, посещающих Грузию , является Азербайджан , сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции, пишет Sputnik Грузия.

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Турция и Армения. После Азербайджана странами-лидерами по международным визитам оказались Россия

Первая пятерка стран по количеству международных визитов в Грузию за январь-июль 2018 года

Страна

Число визитов

Изменение — %

Азербайджан

755 603 Россия

696 833 Турция

657 540 Армения

653 540 179 449 За семь месяцев страну с визитом посетили 265,1 тысячи представителей грузинской диаспоры, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Больше всего иностранцев в Грузию приезжает сухопутным и воздушным транспортом.

Виды транспорта, на котором иностранцы прибывают в Грузию

Вид транспорта

Число визитов

Изменение за год — %

Доля от общего числа визитов — %

Сухопутный

2 853 992 Воздушный

940 020 Железнодорожный

30 802 Морской

18 222 Среди пограничных пунктов, которые пересекают иностранные визитеры, лидируют КПП в Сарпи, Тбилисском аэропорту и Казбеги

Контрольно-пропускные пункты на границах Грузии — первая пятерка

Контрольно-пропускной пункт

Число визитов

Изменение — %

Доля от общего числа визитов — %

Тбилисский аэропорт

753 958 Сарпи

737 565 Красный мост

590 204 Казбеги

589 230 Садахло

526 966 Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил 1,7 миллиарда долларов (рост +28.9%), что на 305 миллионов больше с аналогичным периодом прошлого года.

Сфера туризма в Грузии активно развивается уже который год, что отражается на статистических данных. Ежегодно в стране появляются новые гостиницы, проводят проверки качества в объектах питания, обучают обслуживающий персонал и гидов.