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Азербайджан — лидер по числу туристов в Грузии
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Азербайджан — лидер по числу туристов в Грузии 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 4 авг — Sputnik. Лидером по числу туристов, посещающих Грузию, является Азербайджан, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции, пишет Sputnik Грузия.
За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
После Азербайджана странами-лидерами по международным визитам оказались Россия, Турция и Армения.
Первая пятерка стран по количеству международных визитов в Грузию за январь-июль 2018 года
Страна
Число визитов
Изменение — %
Азербайджан
755 603  Россия
696 833  Турция
657 540  Армения
653 540  179 449  За семь месяцев страну с визитом посетили 265,1 тысячи представителей грузинской диаспоры, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Особенный рост международных визитов зафиксирован из Кореи (+143%), Китая (+92%), Саудовской Аравии (+67%), Кувейта (+49%) и Беларуси (+43%).
Больше всего иностранцев в Грузию приезжает сухопутным и воздушным транспортом.
Виды транспорта, на котором иностранцы прибывают в Грузию
Вид транспорта
Число визитов
Изменение за год — %
Доля от общего числа визитов — %
Сухопутный
2 853 992  Воздушный
940 020  Железнодорожный
30 802  Морской
18 222  Среди пограничных пунктов, которые пересекают иностранные визитеры, лидируют КПП в Сарпи, Тбилисском аэропорту и Казбеги
Контрольно-пропускные пункты на границах Грузии — первая пятерка
Контрольно-пропускной пункт
Число визитов
Изменение — %
Доля от общего числа визитов — %
Тбилисский аэропорт
753 958  Сарпи
737 565  Красный мост
590 204  Казбеги
589 230  Садахло
526 966  Доход от иностранного туризма за семь месяцев 2018 года составил 1,7 миллиарда долларов (рост +28.9%), что на 305 миллионов больше с аналогичным периодом прошлого года.
Сфера туризма в Грузии активно развивается уже который год, что отражается на статистических данных. Ежегодно в стране появляются новые гостиницы, проводят проверки качества в объектах питания, обучают обслуживающий персонал и гидов.
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