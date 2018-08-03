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В Грузии пройдет конгресс Всемирной федерации туристических гидов
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В Грузии пройдет конгресс Всемирной федерации туристических гидов 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Этой зимой в Грузии пройдет конгресс Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов-2019. Об этом говорилось в ходе «круглого стола» в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси
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