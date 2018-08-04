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Сказки зарубежных гидов о Грузии или Что делать с дезинформацией
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Сказки зарубежных гидов о Грузии или Что делать с дезинформацией
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Грузинский эксперт считает, что иностранные гиды могут давать туристам неверную информацию о стране. Об этом он заявил в ходе «круглого стола» в мультимедийном пресс-центре
Sputnik
Грузия
в
Тбилиси
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