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Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс
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Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Компания Utair открывает рейс прямого авиасообщения между Уфой и грузинским городом Кутаиси, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».
Вылеты начнут осуществляться с 1 октября. Будут доступны два рейса в неделю — по понедельникам и четвергам. Прилет обратно— в среду и воскресенье. Стоимость билета составит 15 тысяч рублей. Для тех, кто хочет повысить класс обслуживания до уровня «бизнес», цена поднимется до 25 тысяч рублей.
Перевозить пассажиров будет Boeing 737-500, на борту которого могут находиться сразу 116 пассажиров.
Напомним, из Уфы также есть рейсы в грузинский город Батуми.
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