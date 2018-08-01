Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс

Вылеты начнут осуществляться с 1 октября. Будут доступны два рейса в неделю — по понедельникам и четвергам. Прилет обратно— в среду и воскресенье. Стоимость билета составит 15 тысяч рублей. Для тех, кто хочет повысить класс обслуживания до уровня «бизнес», цена поднимется до 25 тысяч рублей.

Перевозить пассажиров будет Boeing 737-500, на борту которого могут находиться сразу 116 пассажиров.