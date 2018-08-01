Путешествие в ЦАР: туристам вход заказан

Туризм в страны Африки — очень популярное предложение на Западе, десятки туристических агентств наперебой зазывают на рыбалку, сафари или отдых на пляжи в странах "черного континента". Предложения сыплются одно за другим — Сьерра-Леоне , еще недавно охваченная кровопролитными боями, Ботсвана Намибия , считающиеся одними из самых спокойных стран на континенте или Танзания . Но все недоуменно замолкают, как только речь заходит про Центральноафриканскую республику

Посмотреть в республике и правда есть много чего — национальные парки, поселения пигмееев и природные водопады, но попасть туда в качестве туриста не очень просто, по крайней мере из Европы.

Последнее упоминание страны в плане туризма — печальная новость о гибели трех российских журналистов в ЦАР. Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова , погибшие в Центральноафриканской республике журналисты оформляли поездку как туристическую, точных данных о цели их визита нет.

"Зачем вам туда? Там стреляют"

Бывшая французская колония, носившая до 1958 название Убанги-Шари, Центральноафриканская Республика получила независимость от метрополии лишь в 1960 году. С тех пор страна не раз переживала перевороты и войны, к настоящему моменту ЦАР стала одним из самых бедных государств мира.

Знакомое многим с детства стихотворение Корнея Чуковского не теряет актуальности и спустя десятилетия. Но опасность для туристов представляют отнюдь не акулы и гориллы, и даже не злые крокодилы.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице страны — городе Банги — произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами "Анти-балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Судан, По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира — ЦАР занимает 155 строчку из 163. Ниже в рейтинге — Сомали Ирак . На последнем месте — Сирия

МИД Франции предостерегает граждан от поездки в бывшую колонию.

"Из-за напряженности в Банги — перемещений военных, перестрелок — рекомендуется отложить необязательные поездки в ЦАР и ограничить перемещения внутри столицы", — говорится на сайте французского министерства.

Но даже если любители экзотики, не побоявшись неспокойной обстановки, все равно отважатся на путешествие, организовать его будет не так просто.

Не ходите, дети, в Африку

"Мы не организуем поездки в этом направлении. Знаете, это не та страна, которая открыта для туристов и гостеприимна. Очень небезопасно, происходят столкновения разных групп, войск, группировок и бандитов", — рассказали РИА Новости в популярном французском туристическом агентстве.

Зимбабве, Мозамбик, Руанду и В другом, не менее известном, предлагают отправиться в Замбию Уганду . "В ЦАР? Нет, не сможем вам помочь. Если вы хотите узнать Африку получше, посетить нетуристические места — то перечисленные страны тоже подойдут", — говорит собеседник.

Сотрудница третьего агентства с более, чем столетней историей, удивляется на просьбу организовать поездку в ЦАР.

"Вы знаете, мы никогда раньше не получали таких запросов. Туристов туда не отправляем", — отвечает она.

Девушка поясняет, что "в стране колоссальные политические проблемы и очень небезопасно, плюс нельзя гарантировать наличие инфраструктуры для туристов".

Еще одна компания специализируется на организации сафари и путешествиях по индивидуальному заказу. Снова отказ. Причина — отсутствие инфраструктуры, а также тяжелая экономическая и политическая ситуация.

"Я не думаю, что это хорошая идея, готов подобрать для вашего путешествия другую страну", — извиняясь, предлагает консультант.

Пятое турагентство — и снова неудача. "Мы не работаем с этим направлением, у нас нет контрагентов на месте", — отвечает сотрудник фирмы.

Поездки в Африку — удовольствие не из дешевых. В зависимости от характера путешествия — будь это пляжный отдых или сафари — стоимость пакета услуг, включающего перелет, проживание и другие опции, варьируется от 1,5 до 5 тысяч евро.

Но отправиться в путешествие в ЦАР, даже не акцентируя внимание на стоимости, оказалось не так просто: все разговоры прекращались еще до обсуждения расценок. Безопасность клиентов — дороже.