Французские специалисты оценили потенциал грузинского горного курорта

ТБИЛИСИ , 1 авг — РИА Новости . Грузинский регион Рача сможет конкурировать с ведущими горными курортами Европы, считают представители французских компаний.

Как сообщает Sputnik Грузия , руководители компании по планировке горных курортов и дизайна Geode и компании развития горных курортов Compagnie des Alpes приехали в Грузию по приглашению «Партнерского фонда» и при поддержке посольства Франции и ознакомились с туристическим потенциалом Рачи (регион Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети).

"У региона Рача есть полный комплект туристических ресурсов для того, чтобы конкурировать с ведущими горными курортами Европы. Наша цель — поделиться опытом, чтобы вы сумели достичь наилучших результатов", — заявил директор по международным проектам Compagnie des Alpes Фредерик Марион.

Рача-Лечхуми называют второй Швейцарией . В регионе кристально чистый горный воздух, альпийские луга и множество минеральных источников. Только в Раче, в селе Хванчкара, культивируют сорта винограда, из которого делают знаменитое вино.

Представители французских компаний оценили инвестиционный потенциал Рачи и осмотрели курортные места региона. Исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе ознакомил французских специалистов с деталями концепции развития Рачи и предоставил им информацию об инвестиционных возможностях региона.

"Туристический ресурс Рачи не освоен. Это тот край, который особенно богат курортным потенциалом. Развитие сектора туризма является приоритетом «Партнерского фонда», именно поэтому фонд работает над концепцией развития Рачи, в рамках которой стараемся максимально охватить регион и перенять европейский опыт", — заявил Саганелидзе.

Концепция развития Рачи также направлена на трудоустройство местных жителей, чтобы они не покидали родные дома. Вместе с французскими специалистами в Раче побывала и глава службы экономики посольства Франции Юлия Сотье.

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