Онкоцентр им. Н. Блохина намерен привлекать медицинских туристов 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Блохина намерен развивать медицинский туризм. Об этом журналистам сообщил и.о. руководителя НМИЦ Иван Стилиди.
«Мы намерены развивать медицинский туризм в нашем центре. Улучшая качество и доступность, правильно освещая работу наших врачей, мы тем самым работаем над привлечением пациентов. Только зарождается эта программа, первых пациентов мы пролечили в этом году — 10 иностранцев за последние три месяца», — сказал И. Стилиди.
Он также добавил, что это лечение проводится на платной основе.