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Онкоцентр им. Н. Блохина намерен привлекать медицинских туристов
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Онкоцентр им. Н. Блохина намерен привлекать медицинских туристов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Южные горизонты
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Блохина намерен развивать медицинский туризм. Об этом журналистам сообщил и.о. руководителя НМИЦ Иван Стилиди.
«Мы намерены развивать медицинский туризм в нашем центре. Улучшая качество и доступность, правильно освещая работу наших врачей, мы тем самым работаем над привлечением пациентов. Только зарождается эта программа, первых пациентов мы пролечили в этом году — 10 иностранцев за последние три месяца», — сказал И. Стилиди.
Он также добавил, что это лечение проводится на платной основе.
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