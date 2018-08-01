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Названы страны, из которых не хочется возвращаться
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Определены страны, из которых туристам не хочется возвращаться 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / art_inthecity / Iceberg, Place des festivals
Сервис путешествий Туту.ру выяснил, из каких стран российским туристам не хочется уезжать — время между рейсом "туда" и "обратно" очень велико.
Специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за последний год (с 1 июля 2017 по 1 августа 2018).
На первом и втором месте рейтинга два государства Северной Америки — Канада и США. Российские путешественники проводят там примерно по месяцу — 31 и 29 дней соответственно.
На третьем месте Индия, куда в среднем туристы летают на три недели. Примерно столько же путешественники отводят на Вьетнам и Южную Корею.
Интересно, что в первую тройку попали не только самые дорогие по стоимости перелета страны. Например, больше 50 тысяч рублей в среднем стоят путешествия на Кубу и в Индонезию, но туристы проводят в этих странах чуть больше двух недель.
Меньше всего времени путешественники проводят в Эстонии — всего четыре дня. В среднем пять дней туристы отводят на поездку в Белоруссию и Финляндию, шесть дней — в Латвию. По неделе россияне проводят в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции.
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