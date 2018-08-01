Названы страны, из которых не хочется возвращаться

Определены страны, из которых туристам не хочется возвращаться

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, из каких стран российским туристам не хочется уезжать — время между рейсом "туда" и "обратно" очень велико.

Специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за последний год (с 1 июля 2017 по 1 августа 2018).

На первом и втором месте рейтинга два государства Северной Америки — Канада США . Российские путешественники проводят там примерно по месяцу — 31 и 29 дней соответственно.

Южную Корею. На третьем месте Индия , куда в среднем туристы летают на три недели. Примерно столько же путешественники отводят на Вьетнам

Интересно, что в первую тройку попали не только самые дорогие по стоимости перелета страны. Например, больше 50 тысяч рублей в среднем стоят путешествия на Кубу и в Индонезию , но туристы проводят в этих странах чуть больше двух недель.