Россиянам окончательно испортили лето

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Туроператоры нашли способ не возвращать деньги россиянам 

Рамблер 48 минут назад
Клиенты разорившейся туристической компании «Натали Турс» не могут вернуть деньги через страховые компании, пишет «Ура.ру».
В страховых компаниях туристам заявляют, что возврат денег по страховке осуществляется только в том случае, если компания начала процедуру банкротства.
«Туроператор считается прекратившим деятельность только после соответствующего заявления с его стороны, а «Натали Турс» его не делает. Поэтому страховой случай не считается наступившим», — объяснил изданию адвокат Евгений Витман.
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По его словам, в сентябре вступят в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми Ростуризм сможет сам исключать туроператоров из реестра. Предполагается, что «Натали Турс» станет первой такой компанией. При этом Витман отметил, что денег все равно не хватит на всех клиентов.
«Фингарантии «Натали Турс» — чуть более 150 млн рублей, а долги — около 15 млн долларов», — пояснил он.
Адвокат также посоветовал попробовать осуществить возврат через платежные системы Visa и Mastercard, если приобретение путевок осуществлялось по безналичному расчету.
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