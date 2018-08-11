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Черное море выбросило на грузинский берег тело россиянина
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Черное море выбросило на грузинский берег тело россиянина 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Тело туриста из России, который утонул два дня назад в Черном море, выбросило на берег в грузинском городе Поти. Погибшего мужчину доставили в городскую прозектуру.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ, россиянин отдыхал в поселке Малтаква, расположенном неподалеку от Поти. В минувший четверг на море был шторм и высокие волны. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли несколько человек, однако один россиянин все же утонул, его тело найти в этот день не удалось.
На черноморских курортах Грузии: Кобулети, Батуми, Чакви, Гонио, Сарпи, Поти, Уреки и других — сейчас отдыхают сотни тысяч туристов, в том числе из России.
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