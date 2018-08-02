Объем перевозок машин и мотоциклов в спецвагонах поездов ФПК вырос в январе-июле на 11,4% — до 3,2 тыс.

Объем перевозок в вагонах-автомобилевозах поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) в январе-июле 2018 г. увеличился на 11,4% — до 3,2 тыс. автомобилей и мотоциклов, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В январе-июле 2018 г. в вагонах-автомобилевозах, курсирующих в составах поездов дальнего следования АО «ФПК» ( дочернее общество ОАО «РЖД» ) перевезено 3,2 тыс. автомобилей и мотоциклов. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В том числе, в июле вагонами-автомобилевозами в пункты назначения доставлено 541 транспортное средство (рост на 3% к июлю 2017 г.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с момента запуска услуги в 2012 г. оформлено 19,5 тыс. заявок на перевозку автомобилей и мотоциклов.

«Самыми популярными маршрутами для транспортировки автомобилей и мотоциклов являются Москва-Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Адлер, Москва-Адлер и Москва-Хельсинки. Услуга также доступна на таких маршрутах, как Москва-Казань, Москва-Петрозаводск, Москва-Ростов-на-Дону и Ростов-на-Дону-Адлер», — отметили в РЖД.

В пресс-службе добавили, что документы на перевозку автомобиля можно оформить в специализированных билетных кассах ФПК. Пассажиры также могут оставить заявку на перевозку автомобиля на сайте РЖД. Подробную информацию можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам»/ «Путешествуйте с автомобилем».