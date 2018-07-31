Ещё
Расписание поездов стали показывать по местному времени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расписание поездов на вокзалах стали показывать по местному времени 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Расписание поездов дальнего следования на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог теперь будет показываться по местному времени, сообщили РЖД.
"Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года", — говорится в сообщении РЖД.
Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.
Данное решение, поясняет компания, принято для улучшения качества обслуживания пассажиров.
Аналогичные изменения внесены в билеты на поезда холдинга РЖД, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Раньше на бланках указывалось московское время прибытия и отправления поездов, а на поезда отправлением с 1 августа текущего года — местное время с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3).
"Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга "РЖД" сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов РФ", — резюмируется в сообщении.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Лепс ударил Аллу Михееву265
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу53
Российских журналистов расстреляли из засады289
Жизнь россиян с августа существенно изменится7
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение