Заморская красота не нужна, когда есть своя: в Армении бум внутреннего туризма

Армении активно развивается внутренний туризм. Все больше граждан страны проводят отпуска и выходные в собственной стране. Почему отпуск на Родине стал популярен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Лучший вид на гору Арарат открывается с территории монастырского комплекса Хор Вирап. От него до библейской вершины меньше километра, поэтому здесь всегда много иностранцев. Но сегодня в группе туристов почти половина — это армяне.

«Пять лет назад я переехал из Сирии в Армению. Сейчас вот ко мне в гости приехала мама, стараюсь показать ей как можно больше интересных мест». «Я приехала в качестве туриста посмотреть на свою историческую Родину. Я восхищена. Моя цель — посетить все армянские церкви», — поделились эмоциями туристы Нубар Тер-Петросян и Марал Григорян.

Эчмиадзин — еще одно популярное у армян место. В старинный город собственной страны они едут семьями, парами, группами. И все чаще выбирают поездки через туроператора, чтобы была экскурсия с гидом.

«Гид уже непосредственно знаком с историей, их же все-таки учат этому. Они рассказывают более подробно, потому что много чего, допустим, я не знала. И теперь узнала», — считает путешественница Светлана Степанян.

Операторов по внутреннему туризму в стране все больше. Самая популярная услуга — это туры выходного дня. В программе — экстрим-развлечения, достопримечательности и знакомство с местной кухней.

«Жители Армении сегодня предпочитают проводить свой единственный выходной за пределами столицы. За прошлый год наша компания обслужила около двадцати 21 тыс. человек. Из них около 85% — это местные армяне», — рассказал соучредитель туристической компании Матевос Барсегян.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост внутреннего туризма: такие поездки дешевле зарубежных. А операторы, чтобы поддерживать интерес, создают новые тематические туры. Например, поездки на фестивали.

Отмечается, что путешествовать больше любят женщины. Их в тур группах примерно две трети.

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