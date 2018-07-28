Решена судьба визовых центров в России

Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы

Причиной, по словам сенатора, стала информационная кампания, развернутая оппонентами этой идеи.

«Чего только не приписали нашему законопроекту — от якобы неминуемого подорожания услуг и вплоть до неизбежного исчезновения самих центров», — написал Косачев.

По его словам, эти заявления «откровенно дезинформировали и запугали» россиян.

Законопроект, по словам сенатора, не предполагал закрытия визовых центров.

«Да мы и сами, без всякого сомнения, проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры», — отметил Косачев.

Авторы инициативы по-прежнему убеждены в правильности самой идеи и намерены добиваться ее законодательного оформления, заявил Косачев:

«Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии».

«Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, неизвестно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима», — считает Косачев.

Он добавил, что в ходе дискуссии, которая развернулась вокруг законопроекта, было несколько здравых идей, которые будут использованы в ходе дальнейшей работы над документом.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию, предполагающие введение аккредитации визовых центров, могут привести к их закрытию. Сейчас в России работают шесть компаний, управляющих визовыми центрами под брендами VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express . По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, ни одна не сможет получить аккредитацию по предложенным требованиям.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона», — заявила Тюрина. В результате, по ее словам, есть риск вернуться к практике начала «нулевых», когда «получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом».

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы 14 июля. По мнению авторов инициативы, поправки позволят усилить контроль за деятельностью посредников при выдаче виз и таким образом пресечь незаконное распространение и использование персональных данных россиян.