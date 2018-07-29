В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за пассажирки

ЧП в аэропорту Мюнхена привело к отмене порядка 330 рейсов авиарейсов. Причиной стал инцидент с одной из пассажирок, которая прошла в зону безопасности без надлежащего контроля.

В результате был закрыт один из терминалов воздушной гавани, а люди оттуда эвакуированы, передает ТАСС . Случившееся привело к сбоям в расписании полетов. В итоге в воскресенье были отменены порядка 330 рейсов, десятки вылетов задержаны. В настоящее время мюнхенский аэропорт продолжает работать с перебоями.

После длительных поисков правоохранителям удалось разыскать нарушительницу. Личность женщины установлена. После проверки она была отпущена.