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В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за пассажирки
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В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за пассажирки 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЧП в аэропорту Мюнхена привело к отмене порядка 330 рейсов авиарейсов. Причиной стал инцидент с одной из пассажирок, которая прошла в зону безопасности без надлежащего контроля.
В результате был закрыт один из терминалов воздушной гавани, а люди оттуда эвакуированы, передает ТАСС. Случившееся привело к сбоям в расписании полетов. В итоге в воскресенье были отменены порядка 330 рейсов, десятки вылетов задержаны. В настоящее время мюнхенский аэропорт продолжает работать с перебоями.
После длительных поисков правоохранителям удалось разыскать нарушительницу. Личность женщины установлена. После проверки она была отпущена.
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