Заграница не светит: что будет с визами для россиян

Обязательная аккредитация визовых центров может привести к переделу рынка. Инициаторы законопроекта заверяют, что «нормальные» визовые центры продолжат работать с консульствами, но намекают, что лучше функцию посредников «замкнуть на МФЦ». Пока из шести работающих в России операторов визовых центров новым требованиям с трудом соответствует только один. Эксперты предупреждают: даже если визовые центры не закроют, их услуги подорожают.

Толкования закона

Работа визовых центров зарубежных стран в России может быть существенно скорректирована.

Сенаторы Олег Морозов Константин Косачев внесли законопроект, который изменит порядок выезда из РФ и въезда в Россию в части определения требований к визовым сервисным центрам.

Среди новых требований для операторов — наличие у них филиалов не менее чем в 20 регионах РФ; максимальная доля иностранного участия в уставном капитале до 20%; обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации; не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы; отсутствие аффилированности с лицом, осуществляющим туристическую деятельность.

Кроме того, оговаривается, что работа визового центра без аккредитации повлечет за собой административный штраф до 350 тыс. рублей для юрлиц.

Инициатива уже вызвала волну негодования, в том числе в туротрасли. Многие опасаются, что жесткий отсев игроков, которые не подойдут под новые требования, приведет к тому, что страна вернется в 90-е года с очередями в консульства за визами, а там и до железного занавеса недалеко.

«Не нравятся визовые центры? Будете опять с номерками шариковой ручкой на руке на ночь к посольствам очередь занимать», — говорится в одном из комментариев пользователей на странице Олега Морозова в фейсбуке.

«На данный момент нет никаких объективных причин для внесения подобного законопроекта. Появление такого невнятного и необоснованного законопроекта, который уже привел к поистине бредовым толкованиям и даже к панике, может не самым лучшим образом повлиять на имидж страны», — считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

В интересах бизнеса

Общественное негодование было настолько сильным, что сенаторы вынуждены были объяснить, что они имели в виду, предлагая законопроект.

Так, Константин Косачев заявил, что «никаких запретительных намерений» у авторов не было. Они хотели лишь «защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей услуг».

Аккредитация нужна для того, чтобы персональные биометрические данные хранились и обрабатывались «в определенном порядке, а не произвольно».

При этом в первую очередь депутаты, по его словам, стремились защитить россиян не от визовых центров, а от «тысяч российских небольших юридических фирм», которые не имеют права собирать документы и оформлять визы в качестве посредников.

В подтверждение своей точки зрения сенатор даже выложил на своей странице письмо генерального консула Италии , призывающего не доверять «посредникам или агентствам, которые гарантируют получение долгосрочных виз в обмен за определенные суммы денег». Там подчеркивается, что практика выдачи длительных виз в обмен на деньги является незаконной. При этом были зафиксированы случаи фальсификации виз. В случае их обнаружения визы аннулируются, а их владельцы подвергаются уголовному преследованию.

Олег Морозов заверил, что «о приостановке эффективно работающих и хорошо зарекомендовавших себя визовых центров не может идти и речи». Будет даже лучше, обещает он. «Напротив, предполагается сделать их услуги доступными для тех регионов, где сегодня это затруднено».

И, видимо, пытаясь откреститься от обвинений в излишнем патриотизме, сенаторы заявили, что вообще-то инициатива исходила от бизнес-сообщества.

Кто-то слишком много зарабатывает

«Консультации начались еще два года назад, и за все это время принципиальных возражений против нашей инициативы не поступало. Все согласны, что в этой сфере нужно наводить порядок, хотя конкретные нормы законопроекта, в том числе в части требований к визовым центрам, конечно, еще будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами», — пояснили в деловом сообществе.

При этом необходимость упорядочить нынешний процесс получения виз в объединении также объяснили наличием «множества недобропорядочных игроков на рынке», которые создают угрозу утечки персональных данных.

«Документы, включая загранпаспорт, который часто содержит биометрическую информацию, отдаются на несколько дней или недель фирме, и дальше ничего не известно о том, кому, кроме официальных органов по выдаче виз, передаются эти данные, как они обрабатываются, как вообще перевозятся и хранятся документы наших граждан», — говорят в «Деловой России»..

Кроме того, поясняют в сообществе, визовыми центрами часто представляются непонятные фирмы, которые, к примеру, «гарантируют» получение визы, хотя такая гарантия — абсурд: визовый центр не принимает решения об их выдаче.

Другие притворяются государственными центрами при МФЦ и придумывают себе логотипы, схожие до степени смешения с официальным знаком центров «Мои документы», и так далее. «Мы считаем, что там, где речь идет о работе с персональными данными и национальной безопасности, особенно важна прозрачность», — говорят в «Деловой России».

Кроме того, в «Деловой России» отметили, что визовые центры выводят прибыль из страны, тогда как годовой совокупный объем только сервисных сборов составляет сотни миллионов евро, а также подчеркнули, что существует аффилированность некоторых центров с туристическим бизнесом.

А это, по их мнению, создает нездоровые преимущества определенным туристическим компаниям.

На российском рынке работают шесть операторов визовых центров: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express

По данным СПАРК, чистая прибыль за 2017 год ООО «Виза менеджмент сервис» (VMS) составила 406 млн рублей, выручка — 1,1 млрд рублей. У Pony Express (АО «Фрейт Линк») чистая прибыль — 7,325 млн рублей, выручка от продажи — 6,2 млрд рублей. У «ВиЭф Сервисес» (VFS Global) чистая прибыль составила в прошлом году почти 443 млн рублей, а выручка — 1,5 млрд рублей. У ТЛСконтакт (РУ)» (TLScontact) чистая прибыль — 1,2 млн рублей, выручка — 333 млн рублей.

Финансовых данных в система СПАРК на российское юрлицо ООО «БЛС Интернешнл Сервисес» (BLS International Services Russia Inc.) нет. GVCW является греческим юридическим лицом, и данных по юрлицу также нет.

Через какую дорогу россиянам предлагают ходить

Между тем, сенатор Олег Морозов в комментариях в фейсбуке подробно объяснил, кто в его представлении должен заниматься оказанием подобных услуг. Это МФЦ.

«Представим, вы в интернете нашли услугу. Отдали деньги и паспорт. Ждете визу. Через неделю ни денег, ни паспорта. Ибо эти ребята сами визы не делают. И с посольствами не работают. Хранят ваши документы у себя на кухне. Вот этого мы и хотим избежать. Дольщики отдают свои деньги застройщику САМИ. А когда их теряют, бегут к государству. Пусть с самого начала государство отвечает за эту услугу через аккредитацию», — говорит он в одном из комментариев.

В другом комментарии Морозов объясняет, что собственно визовых центров из тех, что непосредственно работают с посольствами, не так много. «Остальное — никем не контролируемые посредники, которые сами визы не получают и ответственности за результат не несут. Они еще и цену на услугу существенно увеличивают за счет своей маржи.

В еще одном комментарии он заверяет, что „нормальные“ визовые центры и работают профессионально с консульствами: „Для них проблем не только не будет, но напротив, предполагается, что их услуги станут более доступными. А вот посредники, которым документы отдаются без всяких гарантий и которые берут деньги за то, что сами услугу не оказывают и ответственности никакой не несут, они аккредитацию не получат“.

Дальше сенатор снова повторяет мысль, что „качество услуги гарантирует государство через аккредитацию. В идеале, надо сделать это через систему МФЦ.

“Если МФЦ будут действовать не как визовые центры, а как уполномоченные представители граждан, то есть выполнять функции сбора и передачи документов, не исключаю, что вариант взаимодействия между МФЦ и консульствами будет проработан и внедрен», — предполагает замгендиректора по правовым вопросам юридической компании «Амулекс» Юлия Галуева.

Если основные претензии сенаторов и бизнеса все же связаны с желанием сохранить персональные данные россиян от мелких посредников, то непонятно, зачем в таком случае было вводить такие сложные критерии для аккредитации визовых центров.

«Чем данные будут защищены хуже, если у визового центра будут открыты представительства не в 20 субъектах РФ, а в 18? Или доля иностранного участи будет не 20%, а 25%? И чем мешает аффилированность с туристической компанией? Совершенно странные и непонятные ограничения. При этом закон вовсе не отсеет мелких посредников», — говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев

Деятельность многочисленных организаций, являющихся «посредниками» при получении визы и оформляющих документы от имени граждан, никоим образом не затронута законопроектом, соглашается Юлия Галуева.

Кто пройдет по новым правилам

Впрочем, в экспертной среде обсуждается и другой возможный бенефициар законопроекта.

Большинство из визовых центров соответствуют почти всем критериям, изложенным в проекте постановления, — эти компании работают в России (и других странах мира) больше трех лет, имеют филиалы в регионах, необходимое оборудование и помещения.

Но основным камнем преткновения может стать территориальная принадлежность юридических лиц, вернее, доля иностранного капитала в уставном капитале компании, отмечают в АТОР. У большинства из них доля иностранного участия существенно больше 20%.

Например, ООО «ВиЭф Сервисес» (российское юрлицо VFS Global) на 100% принадлежит кипрской компании. Другое российское юрлицо VMS (ООО «Виза менеджмент сервис»), по данным СПАРК, поделено между четырьмя собственниками: амстердамской компанией «Джипикэпитал Б. В.» (30%) и тремя физлицами — Никола Мавика (40%), Ася Алексеевна Безрукова (29%) и Стефано Павончелли (1%).

Визовый оператор TLScontact («ТЛСконтакт (РУ)») на 100% принадлежит люксембургской компании. Pony Express (АО «Фрейт Линк») — кипрской.

На сайте GVCW, являющейся «единственным поставщиком визовых услуг для Греции », сообщается, что компания является греческим юридическим лицом.

То есть удовлетворить условиям нового законопроекта теоретически может только одна компания — BLS International Services Russia Inc), (является в России уполномоченным визовым представительством таких стран, например, как Испания Индия ).

По данным СПАРК, российское юрлицо ООО «БЛС Интернешнл Сервисес» на 80% принадлежит физлицу — российской гражданке Екатерине Александровне Карлиной. Других юрлиц за ней не числится.

Другой владелец, за которым числится 20%-ая доля в компании, — Чоудхари Санджив Кумар. Формально он не удовлетворяет требованиям по аффлированности, которые планируется предъявлять к визовым центрам. Так, по данным СПАРК, за ним числится 50% доля в ООО «Веда Трэвел», туристическое агентство с чистой прибылью 260 тысяч рублей в 2016 году. Впрочем, эксперты считают, что эту проблему так или иначе можно решить.

«Сайт этой компании не работает, а в реестре туроператоров ее нет также. По имеющейся информации, ранее компания занималась продажей авиабилетов», — отмечают в АТОР.

Насколько подорожают визы

Ни один из визовых центров на запрос от «Газеты.Ru» не ответил, хотя, как утверждают в «Деловой России», с ними уже два года как обсуждают законопроект.

При этом в официальном сообщении компании Pony Express говорится о том, что компания разделяет мнение профессионального сообщества о том, что данная инициатива является избыточной.

«Со своей стороны также не видим оснований для ее введения. Надеемся на то, что в процессе дальнейшей работы над законопроектом мнение сообщества будет услышано», — заявили в компании.

МИДе «Газете.Ru» не смогли предоставить оперативный комментарий.

Обсуждение законопроекта начнется в сентябре. Большинство участников рынка надеются, что в нынешнем виде он не будет принят. Сейчас к законопроекту слишком много вопросов, говорит вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников . При этом он сообщил, что с ними при подготовке законопроекта не консультировались.

«Визовые центры в России не закроются. Несмотря на то, что BLS — единственная компания, которая идеально соответствует не утвержденным критериям, остальные компании, при необходимости, смогут пройти перерегистрацию в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу в России», — говорят в АТОР.

В комментариях в фуйсбуке сенатор Морозов пишет, что требование по доли в 20% — «это обсуждаемый вопрос».

Впрочем, даже если визовые центры продолжат работать в России, россиянам стоит готовиться к тому, что стоимость оформления визы через них может подорожать на 15-30%.