Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту

Мужчина с помощью самодельного плота, изготовленного из пластиковых бутылок и досок, двигался через залив Сиваш со стороны населенного пункта Стрелковое (Украина) в Крым в направлении мыса Безымянный.

"Свой поступок пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста", — говорится в сообщении.

При себе у гражданина обнаружены паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера. Нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение режима государственной границы РФ в виде штрафа.

В ходе опроса, по информации пограничников, выяснилось, что ранее мужчина имел украинское гражданство. Паспорт гражданина РФ получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.