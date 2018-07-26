Ещё
В России подорожают авиабилеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом» 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: Leonid Faerberg/ Globallookpress
Из-за роста цен на авиакеросин компании вынуждены повышать размер топливного сбора.
Авиакомпания S7 увеличит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах в ближайшее время. Вслед за этим подорожают билеты.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Также «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» увеличат топливный сбор с 26 июля.
К стоимости билетов эконом— и комфорт-класса это добавит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей. При этом в «Аэрофлоте» заявили, что готовы отказаться от увеличения размера сбора, при снижении цен на авиакеросин.
Чтобы избежать банкротства, повысить цены вынуждена будет компания «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии», сообщил президент компании.
Цены на авиакеросин за год выросли в среднем на 18,5%. Больше всего он подорожал в московских аэропортах. Стоимость топлива в «Шереметьево» и «Внуково» увеличилась на 25%, в «Домодедово» — на 21%.
ТК «Звезда»: последние новости
Аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить багаж самостоятельно Прокуратура начала проверку из-за проблем с багажом в Шереметьево СМИ узнали о возможном подорожании цен на авиабилеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип305
Российских дачников ждет неприятный сюрприз13
В РФ построят новый мегамост28
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»143
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение