В России подорожают авиабилеты

Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»

Из-за роста цен на авиакеросин компании вынуждены повышать размер топливного сбора.

Авиакомпания S7 увеличит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах в ближайшее время. Вслед за этим подорожают билеты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Также «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» увеличат топливный сбор с 26 июля.

К стоимости билетов эконом— и комфорт-класса это добавит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей. При этом в «Аэрофлоте» заявили, что готовы отказаться от увеличения размера сбора, при снижении цен на авиакеросин.

Чтобы избежать банкротства, повысить цены вынуждена будет компания «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии», сообщил президент компании.